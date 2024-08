Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels fester

Am Dienstag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 2.50 Prozent auf 19’006.43 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.986 Prozent höher bei 18’724.84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18’542.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18’723.74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19’013.01 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 20’331.49 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2024, den Wert von 18’198.61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der NASDAQ 100 15’028.07 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 14.88 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Starbucks (+ 24.50 Prozent auf 95.90 USD), NVIDIA (+ 6.53 Prozent auf 116.14 USD), Lucid (+ 5.86) Prozent auf 3.07 USD), Marvell Technology (+ 5.85 Prozent auf 64.05 USD) und Intel (+ 5.73 Prozent auf 20.47 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Illumina (-3.87 Prozent auf 119.72 USD), Diamondback Energy (-2.56 Prozent auf 196.14 USD), Dollar Tree (-1.54 Prozent auf 92.45 USD), Baker Hughes (-0.94 Prozent auf 34.82 USD) und CSX (-0.84 Prozent auf 33.22 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 64’843’572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.006 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch