Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1.28 Prozent leichter bei 28’992.03 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 28’890.93 Zählern und damit 1.63 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29’368.44 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28’867.67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’030.38 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30’046.14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’635.95 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’092.19 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.02 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CrowdStrike (+ 8.04 Prozent auf 223.36 USD), Thomson Reuters (+ 6.32 Prozent auf 103.50 USD), Intuit (+ 5.88 Prozent auf 340.48 USD), Palo Alto Networks (+ 5.82 Prozent auf 349.90 USD) und Autodesk (+ 4.82 Prozent auf 222.64 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Astera Labs (-9.41 Prozent auf 263.83 USD), Teradyne (-8.64 Prozent auf 346.91 USD), Marvell Technology (-8.31 Prozent auf 216.49 USD), Lumentum (-7.65 Prozent auf 856.10 USD) und Lam Research (-7.34 Prozent auf 276.32 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’961’076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.553 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.27 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch