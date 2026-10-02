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02.10.2026 16:01:00
Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne
Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch aktuell in der Gewinnzone ein.
Am Freitag steht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1.31 Prozent im Plus bei 30’902.46 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1.21 Prozent stärker bei 30’869.14 Punkten, nach 30’501.56 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30’935.37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’803.66 Punkten lag.
NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1.56 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’143.33 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 29’329.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’892.76 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 22.60 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’935.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.19 Prozent auf 168.84 USD), Teradyne (+ 5.11 Prozent auf 437.05 USD), Monolithic Power Systems (+ 4.74 Prozent auf 1’425.44 USD), Nebius (+ 4.72 Prozent auf 243.24 USD) und Texas Instruments (+ 4.56 Prozent auf 294.14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Seagate Technology (-12.28 Prozent auf 829.49 USD), Western Digital (-8.42 Prozent auf 423.59 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3.62 Prozent auf 222.82 USD), AppLovin (-3.53 Prozent auf 271.39 USD) und Sandisk (-2.60 Prozent auf 1’741.24 USD) unter Druck.
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’369’475 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.889 Bio. Euro.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7.13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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