Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.07 Prozent schwächer bei 21’055.88 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.100 Prozent auf 21’049.66 Punkte an der Kurstafel, nach 21’070.79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 21’073.29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’955.24 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0.545 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, mit 20’271.97 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 13.08.2024, einen Stand von 19’006.43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’482.79 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 27.27 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’182.02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 5.87 Prozent auf 130.65 USD), Warner Bros Discovery (+ 5.59 Prozent auf 9.74 USD), Lucid (+ 4.91 Prozent auf 2.25 USD), Charter A (+ 4.79 Prozent auf 410.77 USD) und CrowdStrike (+ 3.69 Prozent auf 356.17 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Micron Technology (-3.38 Prozent auf 100.58 USD), KLA-Tencor (-3.27 Prozent auf 643.02 USD), DexCom (-3.15 Prozent auf 72.00 USD), Arm (-3.09 Prozent auf 135.60 USD) und ON Semiconductor (-2.89 Prozent auf 68.20 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14’497’973 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.360 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Super Micro Computer-Aktie präsentiert mit 7.56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch