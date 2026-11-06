NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ-Handel im Blick
|
06.11.2026 22:33:54
Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Am Freitag zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.
Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1.35 Prozent fester bei 26’989.99 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1.56 Prozent stärker bei 27’045.26 Punkten, nach 26’629.81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 27’316.09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’887.69 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 5.50 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 31’224.69 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’373.33 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 25’130.04 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.08 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Rocket Lab (+ 15.39 Prozent auf 53.07 USD), Airbnb (+ 11.67 Prozent auf 189.99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11.04 Prozent auf 449.04 USD), AppLovin (+ 9.86 Prozent auf 391.22 USD) und SpaceX (+ 8.62 Prozent auf 134.27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-18.18 Prozent auf 313.00 USD), Microchip Technology (-10.02 Prozent auf 58.35 USD), DexCom (-5.98 Prozent auf 79.41 USD), Booking (-4.77 Prozent auf 160.67 USD) und Thomson Reuters (-4.69 Prozent auf 112.57 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 49’670’217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.544 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.74 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.32 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|26’989.99
|1.35%
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.