Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün

Am Donnerstag ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 16’820.90 Punkten aus dem Handel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.352 Prozent stärker bei 16’852.19 Punkten, nach 16’793.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16’618.86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’898.16 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 2.85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.12.2023, stand der NASDAQ 100 bei 16’221.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15’241.12 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, bei 11’402.52 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 3.85 Prozent auf 65.87 USD), Netflix (+ 2.91 Prozent auf 492.23 USD), Palo Alto Networks (+ 2.34 Prozent auf 323.49 USD), Cognizant (+ 2.09 Prozent auf 74.88 USD) und Broadcom (+ 1.80 Prozent auf 1’099.98 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Lucid (-4.40 Prozent auf 3.26 USD), Warner Bros Discovery (-3.92 Prozent auf 10.54 USD), Tesla (-2.87 Prozent auf 227.22 USD), Enphase Energy (-2.77 Prozent auf 114.29 USD) und Biogen (-2.76 Prozent auf 247.21 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’308’877 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.623 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.50 erwartet. Mit 6.15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch