Handel in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2.50 Prozent leichter bei 29’187.55 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.463 Prozent auf 29’797.10 Punkte an der Kurstafel, nach 29’935.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 29’073.29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’822.91 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 5.22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28’945.06 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Stand von 29’025.77 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 24’657.24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 15.80 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 4.27 Prozent auf 203.95 USD), PepsiCo (+ 2.42 Prozent auf 131.49 USD), IDEXX Laboratories (+ 2.41 Prozent auf 560.36 USD), Exelon (+ 2.40 Prozent auf 43.50 USD) und Coca-Cola European Partners (+ 2.40 Prozent auf 112.40 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Nebius (-12.18 Prozent auf 165.47 USD), CoreWeave (-11.91 Prozent auf 61.39 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9.56 Prozent auf 136.83 USD), Rocket Lab (-7.98 Prozent auf 50.84 USD) und Moderna (-7.82 Prozent auf 218.01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34’139’791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.746 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.32 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch