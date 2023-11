Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.74 Prozent fester bei 14’919.55 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.31 Prozent auf 14’856.95 Punkte an der Kurstafel, nach 14’664.91 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 14’792.81 Punkte, das Tageshoch hingegen 14’930.76 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 4.45 Prozent zu. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 02.10.2023, mit 14’837.57 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 15’370.74 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 02.11.2022, einen Stand von 10’906.34 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 37.35 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 15’932.05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10’696.42 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 12.10 Prozent auf 4.54 USD), Warner Bros Discovery (+ 9.92 Prozent auf 11.08 USD), Starbucks (+ 9.48 Prozent auf 100.01 USD), PayPal (+ 6.58 Prozent auf 55.06 USD) und Tesla (+ 6.25 Prozent auf 218.51 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Moderna (-6.52 Prozent auf 71.23 USD), Airbnb (-3.32 Prozent auf 115.50 USD), ANSYS (-2.12 Prozent auf 272.85 USD), Cognizant (-2.02 Prozent auf 63.65 USD) und Marriott (-1.64 Prozent auf 185.70 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19’688’679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2.518 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6.18 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

