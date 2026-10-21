Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ-Handel im Fokus
|
21.10.2026 22:33:24
Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus
Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.
Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1.13 Prozent höher bei 29’822.52 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.735 Prozent höher bei 29’707.00 Punkten in den Handel, nach 29’490.28 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’928.31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29’593.70 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0.959 Prozent zu. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 30’482.35 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 29’155.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25’127.13 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18.31 Prozent zu. Bei 31’361.37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit SpaceX (+ 7.79 Prozent auf 159.31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.54 Prozent auf 153.48 USD), Datadog A (+ 6.50 Prozent auf 273.09 USD), Rocket Lab (+ 5.44 Prozent auf 53.67 USD) und CrowdStrike (+ 5.26 Prozent auf 239.34 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil DexCom (-6.39 Prozent auf 80.26 USD), Netflix (-5.31 Prozent auf 65.04 USD), DoorDash (-3.77 Prozent auf 184.45 USD), PDD (-3.56 Prozent auf 78.72 USD) und Booking (-3.38 Prozent auf 158.38 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 45’935’852 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.662 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
Die Micron Technology-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.72 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kraft Heinz Company
|
22.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Kraft Heinz Company
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
CrowdStrike am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28’958.69
|-2.90%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.