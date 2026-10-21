Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1.13 Prozent höher bei 29’822.52 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.735 Prozent höher bei 29’707.00 Punkten in den Handel, nach 29’490.28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’928.31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29’593.70 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0.959 Prozent zu. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 30’482.35 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 29’155.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25’127.13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18.31 Prozent zu. Bei 31’361.37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit SpaceX (+ 7.79 Prozent auf 159.31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.54 Prozent auf 153.48 USD), Datadog A (+ 6.50 Prozent auf 273.09 USD), Rocket Lab (+ 5.44 Prozent auf 53.67 USD) und CrowdStrike (+ 5.26 Prozent auf 239.34 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil DexCom (-6.39 Prozent auf 80.26 USD), Netflix (-5.31 Prozent auf 65.04 USD), DoorDash (-3.77 Prozent auf 184.45 USD), PDD (-3.56 Prozent auf 78.72 USD) und Booking (-3.38 Prozent auf 158.38 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 45’935’852 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.662 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Micron Technology-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.72 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch