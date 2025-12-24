Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.27 Prozent stärker bei 25’656.15 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.021 Prozent tiefer bei 25’582.34 Punkten, nach 25’587.83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25’556.85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’665.28 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.503 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 24’873.85 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 24’503.57 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 24.12.2024, mit 21’797.65 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22.31 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26’182.10 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 3.77 Prozent auf 286.68 USD), Dollar Tree (+ 2.07 Prozent auf 122.01 USD), Costco Wholesale (+ 2.00 Prozent auf 871.86 USD), Enphase Energy (+ 1.96 Prozent auf 32.85 USD) und Charter A (+ 1.55 Prozent auf 208.46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Datadog A (-2.26 Prozent auf 138.04 USD), Marvell Technology (-1.36 Prozent auf 86.49 USD), ON Semiconductor (-1.10 Prozent auf 55.08 USD), lululemon athletica (-1.07 Prozent auf 210.40 USD) und Diamondback Energy (-0.84 Prozent auf 146.91 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15’337’589 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.786 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2025 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6.75 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

