Handel in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Plus

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.52 Prozent stärker bei 16’623.45 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.297 Prozent auf 16’587.00 Punkte an der Kurstafel, nach 16’537.83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 16’557.01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’669.77 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3.45 Prozent. Vor einem Monat, am 15.11.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15’817.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15’202.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.12.2022, lag der NASDAQ 100 noch bei 11’345.22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 53.03 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16’669.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’696.42 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit JDcom (+ 4.46 Prozent auf 27.41 USD), Costco Wholesale (+ 4.45 Prozent auf 658.82 USD), Atlassian A (+ 3.44 Prozent auf 229.56 USD), Enphase Energy (+ 3.08 Prozent auf 123.92 USD) und CrowdStrike (+ 2.93 Prozent auf 260.08 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Lucid (-7.20 Prozent auf 4.77 USD), Exelon (-6.36 Prozent auf 35.49 USD), Sirius XM (-5.10 Prozent auf 5.40 USD), Illumina (-3.34 Prozent auf 127.10 USD) und Biogen (-3.28 Prozent auf 248.13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Lucid-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 89’764’401 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.800 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 7.55 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch