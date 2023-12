Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Plus

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.24 Prozent auf 16’393.11 Punkte nach oben. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.232 Prozent stärker bei 16’392.18 Punkten, nach 16’354.25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 16’357.21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16’437.78 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.01 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 15’482.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15’348.53 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 11’834.21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 50.91 Prozent aufwärts. Bei 16’437.78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10’696.42 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 11.80 Prozent auf 399.96 USD), Illumina (+ 2.43 Prozent auf 120.50 USD), Netflix (+ 2.19 Prozent auf 473.16 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2.16 Prozent auf 23.43 USD) und Marvell Technology (+ 1.96 Prozent auf 55.33 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Moderna (-4.64 Prozent auf 74.42 USD), Zoom Video Communications (-2.86 Prozent auf 69.24 USD), Tesla (-2.38 Prozent auf 231.38 USD), Adobe (-2.25 Prozent auf 619.38 USD) und Enphase Energy (-2.08 Prozent auf 97.74 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8’655’615 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.785 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch