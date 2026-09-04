Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Am Freitag verbucht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0.07 Prozent auf 29’462.69 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.194 Prozent auf 29’539.57 Punkte an der Kurstafel, nach 29’482.32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’655.22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’440.15 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.199 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 29’733.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30’407.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’633.01 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.89 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 10.52 Prozent auf 1’718.56 USD), Astera Labs (+ 10.28 Prozent auf 311.90 USD), KLA (+ 7.06 Prozent auf 185.15 USD), Marvell Technology (+ 5.61 Prozent auf 220.54 USD) und Teradyne (+ 4.76 Prozent auf 354.70 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Autodesk (-8.22 Prozent auf 218.00 USD), Tesla (-6.53 Prozent auf 351.77 USD), Adobe (-5.99 Prozent auf 268.64 USD), Synopsys (-5.71 Prozent auf 392.54 USD) und Thomson Reuters (-5.57 Prozent auf 105.53 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’050’553 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.651 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.17 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch