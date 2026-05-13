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Index im Fokus 13.05.2026 20:03:24

Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Kursplus

Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Kursplus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0.94 Prozent auf 29’339.31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.327 Prozent höher bei 29’159.95 Punkten in den Handel, nach 29’064.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 29’389.24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28’968.56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.526 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25’383.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24’732.73 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 21’197.70 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.40 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 29’389.24 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit ON Semiconductor (+ 10.83 Prozent auf 115.39 USD), Enphase Energy (+ 10.19 Prozent auf 41.30 USD), JDcom (+ 8.19 Prozent auf 34.07 USD), Marvell Technology (+ 7.64 Prozent auf 177.07 USD) und Arm (+ 5.76 Prozent auf 219.89 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-6.51 Prozent auf 368.05 USD), Constellation Energy (-6.09 Prozent auf 275.72 USD), Paychex (-5.68 Prozent auf 88.39 USD), AppLovin (-5.63 Prozent auf 463.06 USD) und Atlassian (-5.02 Prozent auf 80.73 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18’093’043 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.59 erwartet. Mit 6.87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Long 12’372.26 13.81 S9OBOU
Long 11’830.02 8.81 SQFBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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