Handel in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1.23 Prozent im Plus bei 16’757.41 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.999 Prozent fester bei 16’719.61 Punkten, nach 16’554.16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 16’768.02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16’621.52 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.759 Prozent. Vor einem Monat, am 21.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15’933.62 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.09.2023, den Stand von 14’694.24 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 21.12.2022, mit 11’235.88 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 54.27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16’860.68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10’696.42 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 8.63 Prozent auf 85.48 USD), Cintas (+ 6.55 Prozent auf 589.95 USD), JDcom (+ 5.86 Prozent auf 27.98 USD), Moderna (+ 5.77 Prozent auf 91.16 USD) und DexCom (+ 5.28 Prozent auf 122.80 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Paychex (-7.01 Prozent auf 118.90 USD), Warner Bros Discovery (-1.46 Prozent auf 11.49 USD), Automatic Data Processing (-1.40 Prozent auf 228.99 USD), Palo Alto Networks (-0.52 Prozent auf 299.40 USD) und Comcast (-0.41 Prozent auf 44.02 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13’313’245 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2.798 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

