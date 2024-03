Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Zum Handelsende sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.15 Prozent auf 18’240.11 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.197 Prozent auf 18’067.70 Punkte an der Kurstafel, nach 18’032.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18’249.12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’003.24 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, lag der NASDAQ 100 bei 17’546.10 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 16’554.16 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 12’562.61 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 10.25 Prozent. Bei 18’416.73 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’249.19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 4.55 Prozent auf 40.40 EUR), Enphase Energy (+ 4.16 Prozent auf 113.70 USD), Align Technology (+ 3.76) Prozent auf 329.14 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3.52 Prozent auf 132.17 USD) und Lucid (+ 3.33 Prozent auf 2.79 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Sirius XM (-3.01 Prozent auf 3.87 USD), Moderna (-1.93 Prozent auf 103.08 USD), DexCom (-1.22 Prozent auf 132.53 USD), Charter A (-1.10 Prozent auf 295.30 USD) und IDEXX Laboratories (-0.92 Prozent auf 529.50 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18’067’653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.854 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

