Handel in New York: NASDAQ 100 klettert nachmittags

Am Donnerstag legt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.84 Prozent auf 17’281.75 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.465 Prozent auf 17’216.99 Punkte an der Kurstafel, nach 17’137.24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 17’314.77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17’175.83 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.896 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 16’825.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14’664.91 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, bei 12’363.10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4.46 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 17’665.26 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 3.64 Prozent auf 10.39 USD), Align Technology (+ 3.19 Prozent auf 275.84 USD), Dollar Tree (+ 3.00 Prozent auf 134.54 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2.79 Prozent auf 23.20 USD) und Amgen (+ 2.69 Prozent auf 322.72 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen QUALCOMM (-4.58 Prozent auf 141.71 USD), Honeywell (-3.23 Prozent auf 195.73 USD), Marvell Technology (-1.65 Prozent auf 66.58 USD), Moderna (-1.64 Prozent auf 99.39 USD) und ON Semiconductor (-1.36 Prozent auf 70.16 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 7’950’987 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.814 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch