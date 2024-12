Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich

Am Montag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 1.28 Prozent auf 21’197.09 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.32 Prozent leichter bei 21’189.10 Punkten, nach 21’473.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21’346.06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21’046.63 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20’930.37 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.09.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 20’060.69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 16’825.93 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 28.13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’133.22 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Diamondback Energy (+ 1.67 Prozent auf 160.98 USD), Exelon (+ 0.53 Prozent auf 37.63 USD), NVIDIA (+ 0.35 Prozent auf 137.49 USD), Baker Hughes (+ 0.34 Prozent auf 40.94 USD) und Cintas (+ 0.17 Prozent auf 183.68 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil MicroStrategy (-8.19 Prozent auf 302.96 USD), ON Semiconductor (-3.86 Prozent auf 63.46 USD), Micron Technology (-3.75 Prozent auf 85.31 USD), Tesla (-3.30 Prozent auf 417.41 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-3.14 Prozent auf 94.39 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 38’050’197 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.706 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

