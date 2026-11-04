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Kursverlauf 04.11.2026 18:00:34

Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

Der NASDAQ 100 entwickelt sich am Mittag positiv.

Um 17:58 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.53 Prozent auf 28’610.91 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.591 Prozent fester bei 28’346.81 Punkten, nach 28’180.26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28’276.22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28’829.66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.174 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30’807.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’733.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’435.70 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13.51 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Booking (+ 11.11 Prozent auf 172.96 USD), AppLovin (+ 10.94 Prozent auf 272.38 USD), Intuitive Surgical (+ 9.70 Prozent auf 483.50 USD), Moderna (+ 8.56 Prozent auf 248.00 USD) und Autodesk (+ 7.77 Prozent auf 271.92 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Datadog A (-12.53 Prozent auf 192.88 USD), Lumentum (-10.13 Prozent auf 611.28 USD), CoreWeave (-9.19 Prozent auf 48.80 USD), Sandisk (-7.99 Prozent auf 1’036.51 USD) und Constellation Energy (-7.93 Prozent auf 242.50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’884’779 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.392 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.87 zu Buche schlagen. Mit 6.53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 193.24 -3.85% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
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