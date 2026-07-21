Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.97 Prozent stärker bei 29’168.32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.59 Prozent auf 29’059.44 Punkte an der Kurstafel, nach 28’604.23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 29’192.29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28’891.07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30’406.19 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 26’479.47 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 23’180.06 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15.72 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 17.28 Prozent auf 214.17 USD), Teradyne (+ 13.26 Prozent auf 378.03 USD), Sandisk (+ 12.75 Prozent auf 1’568.27 USD), Western Digital (+ 12.75 Prozent auf 549.55 USD) und Micron Technology (+ 12.43 Prozent auf 973.02 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Workday (-4.47 Prozent auf 140.64 USD), CrowdStrike (-4.21 Prozent auf 190.14 USD), Thomson Reuters (-4.20 Prozent auf 91.42 USD), Datadog A (-3.94 Prozent auf 252.83 USD) und Palo Alto Networks (-3.57 Prozent auf 336.20 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’947’800 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.297 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch