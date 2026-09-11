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Index im Blick 11.09.2026 22:33:56

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel im Plus

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel im Plus

Der NASDAQ 100 performte am fünften Tag der Woche positiv.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.91 Prozent fester bei 29’368.44 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.783 Prozent fester bei 29’331.48 Punkten, nach 29’103.51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’313.51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’473.12 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.934 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29’525.48 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 29’446.18 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 23’992.56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16.51 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Analog Devices (+ 4.85 Prozent auf 378.78 USD), NXP Semiconductors (+ 4.48 Prozent auf 236.62 USD), Cisco (+ 4.37 Prozent auf 112.13 USD), Arm (+ 4.17 Prozent auf 264.79 USD) und Marvell Technology (+ 4.03 Prozent auf 236.10 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Seagate Technology (-3.73 Prozent auf 830.17 USD), Sandisk (-3.50 Prozent auf 1’633.35 USD), Western Digital (-2.98 Prozent auf 447.18 USD), Copart (-2.60 Prozent auf 29.95 USD) und Palo Alto Networks (-2.32 Prozent auf 330.65 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Kraft Heinz Company-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 58’721’321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.643 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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