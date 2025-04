Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel im Minus

Am Dienstag stand der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1.95 Prozent im Minus bei 17’090.40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 3.46 Prozent auf 18’034.46 Punkte an der Kurstafel, nach 17’430.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16’850.18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’207.01 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20’201.37 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’180.96 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.04.2024, den Stand von 18’100.19 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18.52 Prozent nach. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell PayPal (+ 3.11 Prozent auf 55.04 EUR), Constellation Energy (+ 2.86 Prozent auf 184.94 USD), MercadoLibre (+ 1.75 Prozent auf 1’826.11 USD), Broadcom (+ 1.23 Prozent auf 156.03 USD) und Copart (+ 0.68 Prozent auf 54.59 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Strategy (-11.26 Prozent auf 237.95 USD), Enphase Energy (-11.19 Prozent auf 49.52 USD), ON Semiconductor (-8.92 Prozent auf 31.95 USD), Intel (-7.36 Prozent auf 18.13 USD) und Microchip Technology (-7.22 Prozent auf 35.34 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 115’284’343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.485 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Biogen-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

