Handel in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Um 15:58 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 1.09 Prozent auf 52’334.63 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.265 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.19 Prozent höher bei 52’383.90 Punkten in den Montagshandel, nach 51’770.31 Punkten am Vortag.

Bei 52’008.23 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52’340.21 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51’176.96 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 52’485.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der Dow Jones 47’562.87 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.17 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3.77 Prozent auf 249.42 USD), Sherwin-Williams (+ 3.20 Prozent auf 343.25 USD), American Express (+ 2.12 Prozent auf 325.87 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.10 Prozent auf 284.05 USD) und McDonalds (+ 2.00 Prozent auf 263.29 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Chevron (-1.71 Prozent auf 231.49 USD), Johnson Johnson (-1.69 Prozent auf 268.59 USD), UnitedHealth (-1.05 Prozent auf 402.69 USD), Apple (-1.04 Prozent auf 341.03 USD) und Merck (-0.92 Prozent auf 148.14 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3’264’003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.493 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.81 erwartet. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch