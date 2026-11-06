Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Rot

Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.22 Prozent leichter bei 51’409.43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.858 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 53’679.01 Zählern und damit 4.18 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51’523.06 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50’992.61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’506.97 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 1.15 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der Dow Jones 51’521.28 Punkte auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 53’885.10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46’912.30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6.26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 6.57 Prozent auf 193.53 USD), Caterpillar (+ 2.20 Prozent auf 565.81 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.94 Prozent auf 287.20 USD), Goldman Sachs (+ 1.40 Prozent auf 881.11 USD) und Cisco (+ 1.04 Prozent auf 96.72 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Walmart (-3.26 Prozent auf 123.56 USD), McDonalds (-2.88 Prozent auf 270.03 USD), Nike (-2.55 Prozent auf 38.55 USD), Sherwin-Williams (-2.55 Prozent auf 340.11 USD) und Home Depot (-2.52 Prozent auf 306.20 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8’533’646 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.544 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch