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12.10.2026 20:03:37
Handel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne
Der Dow Jones performt am ersten Tag der Woche positiv.
Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.39 Prozent auf 51’858.90 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 26.365 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.767 Prozent leichter bei 51’258.95 Punkten, nach 51’654.95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51’718.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51’928.10 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52’573.29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 52’637.01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 45’479.60 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.19 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell Technologies (+ 1.86 Prozent auf 211.60 USD), Visa (+ 1.58 Prozent auf 391.53 USD), Chevron (+ 1.57 Prozent auf 215.31 USD), Salesforce (+ 1.51 Prozent auf 232.58 USD) und Coca-Cola (+ 1.43 Prozent auf 89.31 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Cisco (-2.35 Prozent auf 115.61 USD), NVIDIA (-1.25 Prozent auf 226.42 USD), Amazon (-0.98 Prozent auf 259.87 USD), UnitedHealth (-0.93 Prozent auf 375.76 USD) und Boeing (-0.45 Prozent auf 189.51 USD).
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8’539’801 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.66 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.49 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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