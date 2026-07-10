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Index im Blick 10.07.2026 22:33:52

Handel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich

Handel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit Gewinnen.

Johnson & Johnson
208.24 CHF -2.43%
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Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.29 Prozent höher bei 52’637.01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.102 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.453 Prozent auf 52’249.44 Punkte an der Kurstafel, nach 52’487.41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52’709.75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52’266.81 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0.362 Prozent zurück. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 49’918.78 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Stand von 47’916.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44’650.64 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.79 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53’289.30 Punkten. 45’057.28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 4.03 Prozent auf 210.96 USD), Nike (+ 3.72 Prozent auf 44.37 USD), Cisco (+ 2.54 Prozent auf 121.31 USD), Walmart (+ 1.51 Prozent auf 113.90 USD) und Caterpillar (+ 1.49 Prozent auf 952.41 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen IBM (-2.62 Prozent auf 287.56 USD), UnitedHealth (-1.64 Prozent auf 424.62 USD), Merck (-1.22 Prozent auf 123.54 USD), Johnson Johnson (-0.82 Prozent auf 256.98 USD) und Amazon (-0.69 Prozent auf 245.34 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 32’994’704 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.318 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.48 erwartet. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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