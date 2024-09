Handel in New York: Dow Jones steigt letztendlich

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0.33 Prozent auf 42’313.00 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13.974 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.146 Prozent auf 42’113.42 Punkte an der Kurstafel, nach 42’175.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 42’227.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42’628.32 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.601 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 41’250.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, wurde der Dow Jones mit 39’164.06 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33’550.27 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12.19 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 42’628.32 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 2.46 Prozent auf 145.49 USD), Visa (+ 1.28 Prozent auf 275.17 USD), UnitedHealth (+ 1.22 Prozent auf 581.85 USD), Boeing (+ 1.13 Prozent auf 156.32 USD) und Amgen (+ 1.12 Prozent auf 322.67 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Amazon (-1.67 Prozent auf 187.97 USD), 3M (-1.53 Prozent auf 137.30 USD), IBM (-1.16 Prozent auf 220.84 USD), Microsoft (-0.76 Prozent auf 428.02 USD) und Walmart (-0.18 Prozent auf 79.78 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 17’142’601 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.088 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9.75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6.02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch