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Index-Bewegung 23.07.2026 22:33:55

Handel in New York: Dow Jones schwächelt zum Handelsende

Handel in New York: Dow Jones schwächelt zum Handelsende

So performte der Dow Jones am Donnerstag letztendlich.

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Am Donnerstag fiel der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.97 Prozent auf 51’711.65 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.335 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.131 Prozent auf 52’287.14 Punkte an der Kurstafel, nach 52’218.58 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 51’542.06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51’885.14 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.849 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51’666.84 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 49’310.32 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Stand von 45’010.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.88 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53’289.30 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 2.36 Prozent auf 130.48 USD), Amgen (+ 1.49 Prozent auf 371.50 USD), Johnson Johnson (+ 1.42 Prozent auf 259.27 USD), Travelers (+ 1.15 Prozent auf 376.37 USD) und Chevron (+ 0.75 Prozent auf 194.42 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Alphabet C (ex Google) (-6.89 Prozent auf 318.34 USD), Amazon (-4.57 Prozent auf 233.66 USD), Salesforce (-3.72 Prozent auf 156.93 USD), Walt Disney (-3.17 Prozent auf 92.83 USD) und Sherwin-Williams (-2.93 Prozent auf 310.54 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 32’435’588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.390 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Travelers-Aktie hat mit 11.30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index weist die Nike-Aktie mit 3.77 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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