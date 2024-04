Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Aufwind

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.80 Prozent fester bei 38’904.04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13.137 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1.93 Prozent fester bei 39’343.60 Punkten, nach 38’596.98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39’040.17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 38’602.18 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 2.27 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38’585.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wurde der Dow Jones mit 37’466.11 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33’482.72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3.15 Prozent aufwärts. 39’889.05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 2.82 Prozent auf 185.07 USD), Salesforce (+ 2.64 Prozent auf 301.91 USD), Caterpillar (+ 2.57 Prozent auf 379.30 USD), Microsoft (+ 1.83 Prozent auf 425.52 USD) und American Express (+ 1.31 Prozent auf 222.46 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Intel (-2.57 Prozent auf 38.71 USD), McDonalds (-1.26 Prozent auf 266.69 USD), Verizon (-0.78 Prozent auf 42.12 USD), Dow (-0.28 Prozent auf 59.69 USD) und Nike (-0.26 Prozent auf 88.84 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19’747’675 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.884 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent an der Spitze im Index.

