Handel in New York: Dow Jones sackt zum Handelsstart ab

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.07 Prozent auf 53’422.48 Punkte zurück. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.936 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.380 Prozent auf 53’663.11 Punkte an der Kurstafel, nach 53’459.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’459.62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’256.34 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 52’146.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49’686.12 Punkten berechnet. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 18.08.2025, mit 44’911.82 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10.42 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Johnson Johnson (+ 2.74 Prozent auf 269.56 USD), Salesforce (+ 2.13 Prozent auf 195.04 USD), IBM (+ 1.56 Prozent auf 232.41 USD), Coca-Cola (+ 1.37 Prozent auf 88.17 USD) und Merck (+ 1.15 Prozent auf 137.54 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2.91 Prozent auf 855.98 USD), NVIDIA (-1.90 Prozent auf 220.74 USD), Goldman Sachs (-1.28 Prozent auf 1’037.89 USD), Cisco (-1.03 Prozent auf 111.74 USD) und Home Depot (-0.93 Prozent auf 287.50 EUR).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2’836’329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.709 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch