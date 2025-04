Handel in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab

Der Dow Jones gab im NYSE-Handel schlussendlich um 0.91 Prozent auf 37’965.60 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14.730 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 4.65 Prozent auf 40’097.90 Punkte an der Kurstafel, nach 38’314.86 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 39’207.02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 36’611.78 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 07.03.2025, lag der Dow Jones noch bei 42’801.72 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’528.36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, lag der Dow Jones bei 38’904.04 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10.44 Prozent nach unten. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3.53 Prozent auf 97.64 USD), Amazon (+ 2.49 Prozent auf 175.26 USD), JPMorgan Chase (+ 1.98 Prozent auf 214.44 USD), Boeing (+ 1.66 Prozent auf 138.86 USD) und Salesforce (+ 1.43 Prozent auf 244.21 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Home Depot (-5.82 Prozent auf 309.20 EUR), Apple (-3.67 Prozent auf 181.46 USD), Travelers (-3.48 Prozent auf 233.83 USD), Nike (-2.86 Prozent auf 55.61 USD) und Sherwin-Williams (-2.79 Prozent auf 322.81 USD) unter Druck.

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 164’789’107 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2.564 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.09 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch