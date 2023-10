Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0.17 Prozent auf 33’357.08 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 10.457 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.764 Prozent auf 33’669.52 Punkte an der Kurstafel, nach 33’414.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33’425.77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33’330.11 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1.40 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wurde der Dow Jones mit 34’440.88 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wurde der Dow Jones auf 35’225.18 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, bei 30’333.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 0.666 Prozent. Bei 35’679.13 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31’429.82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 1.32 Prozent auf 101.76 USD), Intel (+ 1.01 Prozent auf 36.03 USD), Verizon (+ 0.95 Prozent auf 31.88 USD), Coca-Cola (+ 0.72 Prozent auf 54.74 USD) und Procter Gamble (+ 0.70 Prozent auf 149.29 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil American Express (-1.88 Prozent auf 146.80 USD), JPMorgan Chase (-1.04 Prozent auf 143.78 USD), Chevron (-0.83 Prozent auf 167.69 USD), Caterpillar (-0.77 Prozent auf 250.94 USD) und Walgreens Boots Alliance (-0.72 Prozent auf 20.81 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’485’196 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.601 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

