Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.79 Prozent schwächer bei 52’766.88 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24.961 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.520 Prozent stärker bei 53’462.60 Punkten, nach 53’185.90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53’176.60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52’691.31 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52’485.03 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 51’078.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Dow Jones auf 45’544.88 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9.06 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 2.61 Prozent auf 325.13 USD), Chevron (+ 2.38 Prozent auf 211.05 USD), Johnson Johnson (+ 2.01 Prozent auf 271.19 USD), Amgen (+ 1.92 Prozent auf 438.12 USD) und UnitedHealth (+ 1.77 Prozent auf 396.30 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-2.62 Prozent auf 329.95 USD), Nike (-2.41 Prozent auf 38.12 USD), Caterpillar (-2.30 Prozent auf 779.16 USD), Goldman Sachs (-2.28 Prozent auf 1’002.56 USD) und Amazon (-1.87 Prozent auf 254.92 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 28’014’063 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.519 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.75 zu Buche schlagen. Mit 4.18 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch