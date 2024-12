Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Montag fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.29 Prozent auf 44’782.00 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.729 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.335 Prozent auf 44’760.05 Punkte an der Kurstafel, nach 44’910.65 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44’710.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 45’001.66 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42’052.19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, notierte der Dow Jones bei 41’563.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 36’245.50 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 18.74 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’071.29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 1.78 Prozent auf 430.98 USD), Amazon (+ 1.36 Prozent auf 210.71 USD), Apple (+ 0.95 Prozent auf 239.59 USD), Boeing (+ 0.71 Prozent auf 156.54 USD) und Visa (+ 0.50 Prozent auf 316.65 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amgen (-1.69 Prozent auf 278.10 USD), JPMorgan Chase (-1.39 Prozent auf 246.25 USD), Honeywell (-1.28 Prozent auf 229.95 USD), McDonalds (-1.21 Prozent auf 292.44 USD) und Goldman Sachs (-1.13 Prozent auf 601.71 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 37’166’061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.416 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.66 zu Buche schlagen. Mit 6.06 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

