Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer

Letztendlich sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 1.00 Prozent auf 39’170.24 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13.413 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.609 Prozent höher bei 39’807.93 Punkten in den Dienstagshandel, nach 39’566.85 Punkten am Vortag.

Bei 39’051.70 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 39’256.27 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der Dow Jones mit 39’087.38 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 02.01.2024, den Wert von 37’715.04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wies der Dow Jones 33’274.15 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3.86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39’889.05 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Dow (+ 1.77 Prozent auf 59.29 USD), Walt Disney (+ 1.06 Prozent auf 122.82 USD), Verizon (+ 0.61 Prozent auf 42.54 USD), Salesforce (+ 0.58 Prozent auf 304.00 USD) und Chevron (+ 0.44 Prozent auf 159.78 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-6.44 Prozent auf 458.14 USD), Amgen (-2.41 Prozent auf 276.21 USD), Nike (-1.74 Prozent auf 90.95 USD), Walmart (-1.40 Prozent auf 59.16 USD) und Home Depot (-1.37 Prozent auf 363.00 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 17’077’373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.914 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.20 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

