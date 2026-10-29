Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.34 Prozent schwächer bei 52’295.35 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 26.168 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.266 Prozent tiefer bei 52’335.43 Punkten in den Handel, nach 52’475.10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’086.13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52’405.88 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0.048 Prozent nach. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51’349.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der Dow Jones noch bei 51’594.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47’632.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 5.15 Prozent auf 148.19 USD), Boeing (+ 3.92 Prozent auf 173.70 USD), Nike (+ 3.04 Prozent auf 38.28 USD), Visa (+ 2.28 Prozent auf 409.75 USD) und Sherwin-Williams (+ 2.26 Prozent auf 328.06 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-12.09 Prozent auf 282.96 USD), Caterpillar (-7.71 Prozent auf 658.35 USD), Salesforce (-4.77 Prozent auf 230.57 USD), Amazon (-3.15 Prozent auf 246.57 USD) und Microsoft (-1.28 Prozent auf 524.20 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12’984’096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie weist mit 10.73 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch