Handel in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen

Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.11 Prozent stärker bei 53’625.99 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.481 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.083 Prozent auf 53’613.66 Punkte an der Kurstafel, nach 53’569.44 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 53’819.65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53’498.73 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.683 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52’747.32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50’668.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’636.90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.84 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 4.17 Prozent auf 266.95 USD), Salesforce (+ 3.67 Prozent auf 261.30 USD), Apple (+ 2.29 Prozent auf 321.79 USD), Nike (+ 2.06 Prozent auf 39.23 USD) und Microsoft (+ 1.88 Prozent auf 514.58 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil 3M (-2.71 Prozent auf 173.98 USD), NVIDIA (-2.17 Prozent auf 223.03 USD), Honeywell Technologies (-2.04 Prozent auf 215.90 USD), Caterpillar (-1.63 Prozent auf 803.65 USD) und Merck (-1.30 Prozent auf 147.60 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’046’124 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch