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Kursverlauf 27.07.2026 18:00:12

Handel in New York: Dow Jones mittags fester

Handel in New York: Dow Jones mittags fester

Am Montagmittag halten sich die Anleger in New York zurück.

Alphabet C
268.34 CHF 2.83%
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Um 17:58 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0.15 Prozent auf 52’027.74 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 23.929 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.300 Prozent tiefer bei 51’791.37 Punkten in den Montagshandel, nach 51’947.25 Punkten am Vortag.

Bei 52’003.45 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52’607.78 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der Dow Jones mit 51’876.11 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 27.04.2026, den Wert von 49’167.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der Dow Jones 44’901.92 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 53’289.30 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 6.02 Prozent auf 173.52 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.68 Prozent auf 327.65 USD), 3M (+ 2.64 Prozent auf 177.18 USD), Sherwin-Williams (+ 2.61 Prozent auf 325.81 USD) und Microsoft (+ 2.59 Prozent auf 391.57 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-5.10 Prozent auf 843.37 USD), NVIDIA (-4.95 Prozent auf 196.60 USD), Chevron (-1.57 Prozent auf 191.73 USD), Goldman Sachs (-1.45 Prozent auf 1’045.88 USD) und Cisco (-0.86 Prozent auf 113.19 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12’946’106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.385 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.44 erwartet. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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