Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus

Letztendlich ging der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 34’006.88 Punkten aus dem Montagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10.321 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.333 Prozent fester bei 34’077.08 Punkten, nach 33’963.84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 33’780.67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 34’017.53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 25.08.2023, stand der Dow Jones bei 34’346.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, einen Stand von 33’727.43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, bei 29’590.41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 2.63 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 35’679.13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31’429.82 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Dow (+ 1.67 Prozent auf 51.09 USD), Chevron (+ 1.46 Prozent auf 168.71 USD), Honeywell (+ 1.10 Prozent auf 191.86 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1.04 Prozent auf 21.34 USD) und UnitedHealth (+ 0.83 Prozent auf 510.28 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen 3M (-2.32 Prozent auf 94.79 USD), Coca-Cola (-1.04 Prozent auf 57.00 USD), McDonalds (-0.90 Prozent auf 269.78 USD), Visa (-0.73 Prozent auf 233.36 USD) und Procter Gamble (-0.61 Prozent auf 150.66 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 11’038’590 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.567 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.59 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.14 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch