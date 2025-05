Handel in New York: Dow Jones letztendlich in Grün

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.28 Prozent aufwärts auf 42’215.73 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 16.871 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.625 Prozent höher bei 42’361.63 Punkten in den Handel, nach 42’098.70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 41’828.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 42’266.00 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0.876 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40’527.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2025, stand der Dow Jones noch bei 43’840.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38’441.54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 sank der Index bereits um 0.416 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 3.32 Prozent auf 208.18 USD), NVIDIA (+ 3.25 Prozent auf 139.19 USD), Amgen (+ 1.85 Prozent auf 283.54 USD), Chevron (+ 1.39 Prozent auf 137.91 USD) und Johnson Johnson (+ 0.75 Prozent auf 153.58 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-3.30 Prozent auf 266.92 USD), Home Depot (-1.16 Prozent auf 322.80 EUR), IBM (-0.60 Prozent auf 258.69 USD), Goldman Sachs (-0.59 Prozent auf 604.86 USD) und Nike (-0.55 Prozent auf 61.44 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 83’144’976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.015 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Merck-Aktie weist mit 8.55 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

