Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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26.10.2026 18:00:28
Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu
Der Dow Jones zeigt sich aktuell kaum verändert.
Um 17:58 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.19 Prozent auf 52’313.30 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.774 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.922 Prozent auf 52’696.70 Punkte an der Kurstafel, nach 52’215.16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 52’620.19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52’278.57 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51’828.62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Dow Jones 51’947.25 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47’207.12 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 3.08 Prozent auf 109.78 USD), Goldman Sachs (+ 2.27 Prozent auf 895.59 USD), NVIDIA (+ 2.06 Prozent auf 215.30 USD), Nike (+ 1.02 Prozent auf 37.68 USD) und Microsoft (+ 1.00 Prozent auf 529.76 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Merck (-2.91 Prozent auf 141.04 USD), Walt Disney (-2.17 Prozent auf 110.08 USD), Salesforce (-1.79 Prozent auf 244.12 USD), UnitedHealth (-1.65 Prozent auf 411.19 USD) und Visa (-1.07 Prozent auf 403.54 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 8’696’100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.537 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.90 zu Buche schlagen. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.24 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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