Dow Jones im Blick 30.01.2026 20:03:36

Handel in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Handel in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones gibt sich am Freitagnachmittag schwächer.

Verizon
30.55 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.45 Prozent schwächer bei 48’851.54 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.846 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.272 Prozent schwächer bei 48’938.27 Punkten, nach 49’071.56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 49’047.68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48’459.88 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0.582 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 30.12.2025, einen Stand von 48’367.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47’522.12 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 30.01.2025, mit 44’882.13 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0.970 Prozent nach oben. 49’633.35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47’853.04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 10.07 Prozent auf 43.82 USD), Merck (+ 1.52 Prozent auf 109.99 USD), Chevron (+ 1.46 Prozent auf 173.69 USD), Coca-Cola (+ 1.35 Prozent auf 74.42 USD) und Walmart (+ 0.89 Prozent auf 118.45 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen American Express (-3.53 Prozent auf 345.85 USD), 3M (-2.41 Prozent auf 152.61 USD), Visa (-2.29 Prozent auf 324.19 USD), Nike (-2.24 Prozent auf 61.20 USD) und UnitedHealth (-2.13 Prozent auf 286.06 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23’625’953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.898 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist mit 8.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Top-Rankings

Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im Januar 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 05/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 48’833.78 -0.48%

