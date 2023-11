Handel in New York: Dow Jones im Aufwind

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.39 Prozent stärker bei 35’554.21 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10.729 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.240 Prozent schwächer bei 35’332.13 Punkten, nach 35’416.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 35’413.36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 35’562.78 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.503 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wies der Dow Jones 32’417.59 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.08.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34’852.67 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 29.11.2022, den Wert von 33’852.53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7.30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35’679.13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31’429.82 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2.69 Prozent auf 230.97 USD), Intel (+ 2.10 Prozent auf 45.16 USD), Nike (+ 1.93 Prozent auf 110.85 USD), American Express (+ 1.69 Prozent auf 168.46 USD) und Goldman Sachs (+ 1.30 Prozent auf 342.05 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Walmart (-1.68 Prozent auf 155.97 USD), Microsoft (-1.00 Prozent auf 378.89 USD), UnitedHealth (-0.72 Prozent auf 536.62 USD), Procter Gamble (-0.69 Prozent auf 151.24 USD) und Coca-Cola (-0.60 Prozent auf 58.23 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4’453’893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.687 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.42 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch