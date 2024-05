Handel in New York: Dow Jones fällt

Um 20:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.31 Prozent auf 39’879.35 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13.465 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.230 Prozent schwächer bei 39’911.72 Punkten, nach 40’003.59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 40’077.40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39’869.42 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 37’986.40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38’563.80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33’426.63 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 5.74 Prozent zu Buche. Bei 40’077.40 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 1.89 Prozent auf 362.99 USD), Boeing (+ 1.15 Prozent auf 187.08 USD), Microsoft (+ 1.13 Prozent auf 424.97 USD), Intel (+ 0.94 Prozent auf 32.13 USD) und Apple (+ 0.91 Prozent auf 191.60 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen JPMorgan Chase (-2.89 Prozent auf 198.88 USD), Cisco (-2.06 Prozent auf 47.18 USD), McDonalds (-1.59 Prozent auf 268.04 USD), Home Depot (-1.59 Prozent auf 338.75 USD) und Travelers (-1.52 Prozent auf 216.37 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’934’482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.871 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

