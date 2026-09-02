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02.09.2026 22:33:58
Handel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus
Letztendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.56 Prozent stärker bei 53’061.95 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24.856 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.600 Prozent höher bei 53’083.58 Punkten, nach 52’766.88 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’227.50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’829.58 Zählern.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0.749 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der Dow Jones bei 52’485.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51’307.79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’295.81 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.67 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.21 Prozent auf 224.41 USD), American Express (+ 1.79 Prozent auf 329.98 USD), Caterpillar (+ 1.68 Prozent auf 792.28 USD), Walt Disney (+ 1.66 Prozent auf 107.98 USD) und Boeing (+ 1.56 Prozent auf 208.87 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Honeywell Technologies (-1.86 Prozent auf 206.07 USD), 3M (-0.88 Prozent auf 168.75 USD), Microsoft (-0.84 Prozent auf 496.82 USD), Salesforce (-0.46 Prozent auf 256.93 USD) und Home Depot (-0.38 Prozent auf 276.25 EUR).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33’915’920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.68 erwartet. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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