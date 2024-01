Handel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitag ging der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 38’109.43 Punkten aus dem Freitagshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11.438 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.490 Prozent auf 37’862.57 Punkte an der Kurstafel, nach 38’049.13 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37’997.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 38’215.31 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.501 Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.12.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 37’545.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, wurde der Dow Jones mit 32’784.30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, wies der Dow Jones 33’949.41 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1.05 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 38’215.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit American Express (+ 7.10 Prozent auf 201.43 USD), UnitedHealth (+ 1.99 Prozent auf 503.20 USD), Nike (+ 1.96 Prozent auf 102.75 USD), Boeing (+ 1.78 Prozent auf 205.47 USD) und Home Depot (+ 1.23 Prozent auf 355.30 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Intel (-11.91 Prozent auf 43.65 USD), Visa (-1.71 Prozent auf 267.94 USD), McDonalds (-1.67 Prozent auf 292.26 USD), Dow (-1.60 Prozent auf 54.06 USD) und IBM (-1.58 Prozent auf 187.42 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 29’050’221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.781 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.61 Prozent, die höchste im Index.

