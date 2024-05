Handel in New York: Dow Jones beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 15:57 Uhr Gewinne in Höhe von 0.01 Prozent auf 37’818.56 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 13.158 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1.38 Prozent höher bei 38’337.40 Punkten, nach 37’815.92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 37’940.61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 37’780.54 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.21 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2024, wurde der Dow Jones auf 39’566.85 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 01.02.2024, den Stand von 38’519.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34’051.70 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0.274 Prozent nach oben. Bei 39’889.05 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 3.30 Prozent auf 180.77 USD), Johnson Johnson (+ 2.55 Prozent auf 148.28 USD), 3M (+ 2.40 Prozent auf 98.83 USD), Microsoft (+ 1.27 Prozent auf 394.26 USD) und Boeing (+ 0.91 Prozent auf 169.37 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Nike (-1.17 Prozent auf 91.18 USD), McDonalds (-0.87 Prozent auf 270.67 USD), Walmart (-0.84 Prozent auf 58.85 USD), Verizon (-0.73 Prozent auf 39.20 USD) und Merck (-0.67 Prozent auf 128.35 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 3’229’521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.807 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.63 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch