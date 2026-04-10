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Kursentwicklung 10.04.2026 22:33:41

Handel in New York: Dow Jones beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

Handel in New York: Dow Jones beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

Der Dow Jones bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

NVIDIA
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Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich ein Minus in Höhe von 0.56 Prozent auf 47’916.57 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18.245 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.716 Prozent tiefer bei 47’840.63 Punkten, nach 48’185.80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 48’235.06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 47’856.18 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 3.11 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der Dow Jones auf 47’706.51 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 49’504.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 39’593.66 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.963 Prozent ein. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2.57 Prozent auf 188.63 USD), Amazon (+ 2.02 Prozent auf 238.38 USD), Home Depot (+ 0.77 Prozent auf 288.20 EUR), Caterpillar (+ 0.46 Prozent auf 790.66 USD) und Goldman Sachs (+ 0.45 Prozent auf 907.80 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Verizon (-3.64 Prozent auf 46.04 USD), Salesforce (-3.45 Prozent auf 164.96 USD), Nike (-3.14 Prozent auf 42.62 USD), IBM (-2.71 Prozent auf 230.76 USD) und Travelers (-1.97 Prozent auf 297.26 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39’470’263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.787 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.75 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com