Handel in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich ein Minus in Höhe von 0.43 Prozent auf 40’712.78 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 13.657 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.023 Prozent tiefer bei 40’881.03 Punkten, nach 40’890.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 41’026.64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 40’584.47 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.103 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, wurde der Dow Jones auf 40’415.44 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 22.05.2024, den Stand von 39’671.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34’288.83 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7.95 Prozent nach oben. Bei 41’376.00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell JPMorgan Chase (+ 0.95 Prozent auf 216.63 USD), American Express (+ 0.59 Prozent auf 247.76 USD), Johnson Johnson (+ 0.57 Prozent auf 162.35 USD), Walmart (+ 0.45 Prozent auf 75.58 USD) und Merck (+ 0.45 Prozent auf 116.55 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Intel (-6.12 Prozent auf 20.10 USD), Amazon (-2.21 Prozent auf 176.13 USD), Microsoft (-2.03 Prozent auf 415.55 USD), Amgen (-1.40 Prozent auf 324.53 USD) und Home Depot (-1.38 Prozent auf 365.36 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 22’700’777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.089 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.96 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch