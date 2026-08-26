Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Um 15:57 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.02 Prozent stärker bei 53’589.20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.414 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.033 Prozent auf 53’594.92 Punkte an der Kurstafel, nach 53’577.40 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 53’639.75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53’477.73 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.614 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’947.25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50’461.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’418.07 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.76 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 1.89 Prozent auf 404.08 USD), Caterpillar (+ 1.13 Prozent auf 820.43 USD), Honeywell Technologies (+ 1.02 Prozent auf 217.89 USD), Cisco (+ 0.81 Prozent auf 112.01 USD) und Home Depot (+ 0.63 Prozent auf 289.75 EUR). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Merck (-1.80 Prozent auf 153.63 USD), Nike (-1.27 Prozent auf 38.98 USD), Alphabet C (ex Google) (-0.87 Prozent auf 340.35 USD), Coca-Cola (-0.82 Prozent auf 90.89 USD) und Walmart (-0.74 Prozent auf 104.60 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’942’925 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.325 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch